天文学家发现了目前已知最古老的类星体——由超大质量黑洞提供能量的极其明亮的星系核心。该天体存在于超过131亿年前，当时大爆炸后约过去了6.3亿年，宇宙年龄还不到如今的5%。《塞浦路斯邮报》报道称，该发现基于发表在《天文学与天体物理学》期刊上的一项研究。

这颗新类星体比今年7月公布的此前纪录保持者早约4000万年。研究人员以爱尔兰的一座古老石砌堡垒为它取了非正式名称Dún Aonghasa。该天体最初由欧洲航天局的欧几里得空间望远镜发现，随后研究人员利用地面和空间望远镜进一步确定了其特征。

黑洞当时已经拥有巨大质量

据该研究的主要作者、欧洲南方天文台天文学家朱利安·沃尔夫称，类星体中心的黑洞在大爆炸后仅6.3亿年时，质量就已约为太阳质量的3.6亿倍。它的质量约为银河系中心黑洞的90倍。

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由于吸积盘，类星体在极远距离也能被观测到：气体、尘埃和其他物质落向黑洞时，会形成炽热的盘状结构并释放极其巨大的能量。这种辐射的亮度可以是星系其余部分的数百倍或数千倍。

最早星系的时代

这颗类星体形成于最早的恒星和星系开始驱散中性氢雾的时期。这些氢雾是在早期宇宙冷却后遗留下来的。这些天体发出的辐射逐渐使宇宙对光变得透明。

科学家指出，如此迅速地出现超大质量黑洞，对其形成机制提出了疑问。观测表明，若按照第一代恒星死亡后的常规增长方式，它吸积物质的速度会过慢。一种可能的解释是直接坍缩情景：一个巨大的气体云可能形成一颗大质量恒星，而这颗恒星不久后转变为黑洞。研究人员认为，欧几里得望远镜可能发现更古老的类星体：模型认为，它们可能早在大爆炸后2.7亿至4.7亿年就已存在。

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