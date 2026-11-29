Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции заявили, что ранним утром в воскресенье два танкера, проходившие через Ормузский пролив, наткнулись на мины. По их версии, инциденты произошли на южном судоходном маршруте стратегически важного пролива и вызвали взрывы и пожары.

Два инцидента в проливе

Как сообщает Korea Herald, один из танкеров был супертанкером, перевозившим более 2 млн баррелей сырой нефти. По данным иранских военных, он наткнулся на мину к северу от оманского портового города Хасаб.

Второй танкер, как сообщается, попал в инцидент в восточной части Ормузского пролива, когда пытался покинуть водный путь. Эти заявления на момент публикации не удалось независимо подтвердить.

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Версии о причинах взрывов

В ноябрьском анализе Critical Threats Project, которым руководят американские аналитические центры Institute for the Study of War и American Enterprise Institute, поставил под сомнение, удалось ли Ирану разместить мины в южной части пролива. Также высказывались предположения, что взрывы могли быть следствием ударов иранских беспилотников или крылатых ракет.

Издание отмечает, что Иран в последнее время усилил атаки на судоходство в проливе. США в течение нескольких месяцев пытаются восстановить перевозки нефти и сжиженного природного газа, обеспечивая военно-морское сопровождение гражданских судов.

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