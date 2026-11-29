Бразильская топ-менеджер Жулиана Азеведу в июле стала генеральным директором Gillette — одного из крупнейших брендов товаров для бритья компании Procter & Gamble. Она проработала в компании 30 лет, начав карьеру в 1996 году стажером по маркетингу средств женской гигиены в офисе в Сан-Паулу. Об этом сообщает Fortune.

Карьера в Procter & Gamble

Азеведу первоначально планировала остаться в Procter & Gamble лишь на два года. Она уже имела два образования, но хотела получить знания о продажах, маркетинге и развитии брендов, которых, по ее словам, не получила во время учебы. В итоге этот краткосрочный план превратился в 30-летнюю карьеру.

51-летняя руководительница имеет инженерное и юридическое образование. В Procter & Gamble она работала в маркетинге, продажах, стратегическом планировании, управлении брендами и бизнесом. Большую часть карьеры Азеведу развивала бизнес компании в Бразилии и Латинской Америке.

В 2012 году она возглавила маркетинг направлений Color и Pantene в Латинской Америке, а десять лет спустя стала президентом Procter & Gamble в регионе. За время ее работы Латинская Америка стала одним из драйверов роста компании, отмечает Fortune.

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Сложные назначения и совет сотрудникам

Одним из испытаний для Азеведу стала интеграция Wella после приобретения этого бизнеса Procter & Gamble в 2003 году. Тогда она была вице-президентом по маркетингу P&G в Бразилии. По ее словам, в первый день на новой должности почти все ее прямые подчиненные подали заявления об увольнении из-за напряженности между командами во время перехода.

Азеведу попросила сотрудников дать ей два месяца для решения проблем. Часть команды впоследствии осталась, а часть уволилась. Этот опыт, по ее словам, научил ее внимательнее слушать коллег и смотреть на ситуации с разных точек зрения.

Позднее Азеведу отказалась от предложения занять должность генерального менеджера за рубежом с ответственностью за Чили, Аргентину и Бразилию. Ее муж не мог покинуть Бразилию, а сама она считала, что не сможет эффективно управлять операционным бизнесом без присутствия на месте. Вместо этого она перешла на должность в продажах, что дало ей более широкий опыт и помогло впоследствии получить управленческие роли.

По мнению руководительницы Gillette, сотрудникам следует развивать самосознание, когда они выбирают между сменой работодателя и карьерой в одной компании. Она считает, что оставаться стоит тогда, когда работодатель предлагает возможности для профессионального развития, перемен и самореализации.

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