巴西高管朱莉安娜·阿泽维多于7月出任吉列首席执行官。吉列是宝洁旗下最大的剃须品牌之一。她在该公司工作了30年，1996年以圣保罗办公室女性卫生用品营销实习生的身份开启职业生涯。《财富》报道。

在宝洁的职业生涯

阿泽维多最初计划在宝洁只待两年。她已经拥有两个学位，但希望获得销售、营销和品牌发展方面的知识；她表示，这些知识是自己在求学期间未能获得的。最终，这一短期计划变成了30年的职业生涯。

这位51岁的高管拥有工程和法律教育背景。在宝洁，她曾从事营销、销售、战略规划、品牌管理和业务管理工作。阿泽维多职业生涯的大部分时间都在发展公司在巴西和拉丁美洲的业务。

2012年，她负责拉丁美洲Color和潘婷业务的营销工作；十年后，她成为宝洁在该地区的总裁。《财富》指出，在她任职期间，拉丁美洲成为公司增长的推动力之一。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

艰难的任命与给员工的建议

阿泽维多面临的挑战之一，是宝洁于2003年收购Wella业务后对其进行整合。当时，她担任宝洁巴西营销副总裁。她表示，在新职位的第一天，几乎所有直接下属都因过渡期间团队之间的紧张关系而提交了辞职信。

阿泽维多请求员工给她两个月时间解决问题。后来，部分团队成员留下，部分成员离职。她说，这段经历让她学会更认真地倾听同事，并从不同角度看待情况。

后来，阿泽维多拒绝了一项海外总经理职位的邀约，该职位负责智利、阿根廷和巴西。她的丈夫无法离开巴西，而她本人认为，若无法在现场，就不能有效管理运营业务。她转而进入销售岗位，这让她获得了更广泛的经验，并帮助她后来获得管理职位。

这位吉列负责人认为，员工在选择更换雇主还是在一家公司发展职业生涯时，应培养自我认知。她认为，当雇主提供职业发展、变化和自我实现的机会时，留下来是值得的。

关注我们在