Бразильська топменеджерка Жуліана Азеведу в липні стала генеральною директоркою Gillette — одного з найбільших брендів для гоління компанії Procter & Gamble. Вона пропрацювала в компанії 30 років, почавши кар’єру 1996 року стажеркою з маркетингу засобів жіночої гігієни в офісі у Сан-Паулу. Про це повідомляє Fortune.

Кар’єра в Procter & Gamble

Азеведу спершу планувала залишитися в Procter & Gamble лише на два роки. Вона вже мала дві освіти, але хотіла здобути знання про продажі, маркетинг і розвиток брендів, яких, за її словами, не отримала під час навчання. Зрештою цей короткостроковий план перетворився на 30-річну кар’єру.

51-річна керівниця має освіту інженерки та юристки. У Procter & Gamble вона працювала в маркетингу, продажах, стратегічному плануванні, управлінні брендами та бізнесом. Більшу частину кар’єри Азеведу розвивала бізнес компанії у Бразилії та Латинській Америці.

У 2012 році вона очолила маркетинг напрямів Color і Pantene у Латинській Америці, а через десять років стала президенткою Procter & Gamble у регіоні. За час її роботи Латинська Америка стала одним із драйверів зростання компанії, зазначає Fortune.

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Складні призначення та порада працівникам

Одним із випробувань для Азеведу стала інтеграція Wella після придбання цього бізнесу Procter & Gamble у 2003 році. Тоді вона була віцепрезиденткою з маркетингу P&G у Бразилії. За її словами, в перший день на новій посаді майже всі прямі підлеглі подали заяви про звільнення через напруження між командами під час переходу.

Азеведу попросила працівників дати два місяці для розв’язання проблем. Частина команди згодом залишилася, а частина звільнилася. Цей досвід, за її словами, навчив її уважніше слухати колег і дивитися на ситуації з різних перспектив.

Пізніше Азеведу відмовилася від пропозиції обійняти посаду генеральної менеджерки за кордоном із відповідальністю за Чилі, Аргентину та Бразилію. Її чоловік не міг залишити Бразилію, а сама вона вважала, що не зможе ефективно керувати операційним бізнесом без присутності на місці. Натомість вона перейшла на посаду у продажах, що дало їй ширший досвід і допомогло надалі отримати управлінські ролі.

На думку керівниці Gillette, працівникам слід розвивати самоусвідомлення, коли вони обирають між зміною роботодавця та кар’єрою в одній компанії. Вона вважає, що залишатися варто тоді, коли роботодавець пропонує можливості для професійного розвитку, змін і самореалізації.

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