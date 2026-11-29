Brazylijska topmenedżerka Juliana Azevedo została w lipcu dyrektorką generalną Gillette, jednej z największych marek produktów do golenia firmy Procter & Gamble. Pracowała w firmie przez 30 lat, rozpoczynając karierę w 1996 roku jako stażystka ds. marketingu produktów higieny kobiecej w biurze w São Paulo. Informuje o tym Fortune.

Kariera w Procter & Gamble

Azevedo początkowo planowała pozostać w Procter & Gamble tylko przez dwa lata. Miała już dwa wykształcenia, ale chciała zdobyć wiedzę o sprzedaży, marketingu i rozwoju marek, której, jak mówiła, nie otrzymała podczas studiów. Ostatecznie ten krótkoterminowy plan przerodził się w 30-letnią karierę.

51-letnia menedżerka ma wykształcenie inżynierskie i prawnicze. W Procter & Gamble pracowała w marketingu, sprzedaży, planowaniu strategicznym, zarządzaniu markami i biznesem. Przez większość kariery Azevedo rozwijała działalność firmy w Brazylii i Ameryce Łacińskiej.

W 2012 roku stanęła na czele marketingu segmentów Color i Pantene w Ameryce Łacińskiej, a dziesięć lat później została prezeską Procter & Gamble w tym regionie. W czasie jej pracy Ameryka Łacińska stała się jednym z motorów wzrostu firmy, zauważa Fortune.

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Trudne nominacje i rada dla pracowników

Jednym z wyzwań dla Azevedo była integracja Wella po przejęciu tego biznesu przez Procter & Gamble w 2003 roku. Wówczas była wiceprezeską ds. marketingu P&G w Brazylii. Jak powiedziała, pierwszego dnia na nowym stanowisku niemal wszyscy jej bezpośredni podwładni złożyli wypowiedzenia z powodu napięć między zespołami podczas transformacji.

Azevedo poprosiła pracowników o dwa miesiące na rozwiązanie problemów. Część zespołu później została, a część odeszła. To doświadczenie, jak powiedziała, nauczyło ją uważniej słuchać współpracowników i patrzeć na sytuacje z różnych perspektyw.

Później Azevedo odrzuciła ofertę objęcia stanowiska dyrektorki generalnej za granicą, z odpowiedzialnością za Chile, Argentynę i Brazylię. Jej mąż nie mógł opuścić Brazylii, a ona sama uważała, że nie będzie mogła skutecznie zarządzać biznesem operacyjnym bez obecności na miejscu. Zamiast tego przeszła na stanowisko w sprzedaży, co dało jej szersze doświadczenie i pomogło później uzyskać role zarządcze.

Zdaniem szefowej Gillette pracownicy powinni rozwijać samoświadomość, gdy wybierają między zmianą pracodawcy a karierą w jednej firmie. Uważa ona, że warto zostać, gdy pracodawca oferuje możliwości rozwoju zawodowego, zmian i samorealizacji.

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