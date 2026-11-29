Najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Modżtaba Chamenei, nakazał reorganizację systemu wywiadowczego kraju. Poinformował o tym przewodniczący parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf, podaje Cyprus Mail.

Projekt ustawy o reorganizacji

Według Ghalibafa rząd musi bez zwłoki powołać stałego ministra wywiadu po tym, jak Rada Strażników — organ nadzoru konstytucyjnego — rozpatrzy zmiany legislacyjne dotyczące reorganizacji resortu. Parlament Iranu w niedzielę zatwierdził ogólne założenia projektu ustawy i rozpoczął rozpatrywanie poszczególnych przepisów dokumentu.

Przewodniczący oświadczył, że deputowani początkowo prosili rząd o przedstawienie własnego projektu ustawy dotyczącego restrukturyzacji ministerstwa. Jednak z powodu opóźnień parlament sam rozpoczął przygotowywanie dokumentu.

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Wymagania wobec kandydatów

Projekt ustawy przewiduje poszerzenie grona kandydatów na stanowisko ministra wywiadu. Kandydatami będą mogły być osoby świeckie z tytułem magistra, wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie wywiadu, a także co najmniej dziesięcioletnim doświadczeniem kierowniczym na szczeblu średnim lub wyższym.

Jednocześnie stanowisko będą mogli objąć kandydaci posiadający kwalifikację idżtihadu — zdolność do samodzielnej interpretacji islamskiego prawa. Poprzedni minister wywiadu Esmail Chatib zginął 18 marca w wyniku izraelskiego uderzenia, a jego następca wciąż nie został powołany.

W materiale zaznaczono, że reforma odbywa się po serii wydarzeń z ostatnich lat, które ujawniły istotne luki w irańskim systemie bezpieczeństwa i wywiadu.

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