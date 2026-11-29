Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи распорядился реорганизовать систему разведки страны. Об этом заявил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, сообщает Cyprus Mail.

Законопроект о реорганизации

По словам Галибафа, правительство должно без промедления назначить постоянного министра разведки после того, как Совет стражей — орган конституционного надзора — рассмотрит законодательные изменения относительно реорганизации ведомства. Парламент Ирана в воскресенье одобрил общие положения законопроекта и начал рассматривать отдельные нормы документа.

Спикер заявил, что депутаты сначала просили правительство представить собственный законопроект о реструктуризации министерства. Однако из-за задержек парламент взялся за подготовку документа самостоятельно.

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Требования к кандидатам

Законопроект предусматривает расширение круга претендентов на должность министра разведки. Кандидатами смогут быть не являющиеся духовными лицами лица с магистерской степенью, знаниями и опытом в разведывательной сфере, а также как минимум десятью годами управленческого опыта среднего или высшего звена.

В то же время должность смогут занимать кандидаты, имеющие квалификацию иджтихада — способность к самостоятельному толкованию исламского права. Предыдущий министр разведки Эсмаил Хатиб погиб 18 марта в результате израильского удара, а преемник ему до сих пор не назначен.

В материале отмечается, что реформа проводится после ряда событий последних лет, которые выявили существенные пробелы в системе безопасности и разведки Ирана.

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