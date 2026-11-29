W odległym dystrykcie Kohlu w pakistańskiej prowincji Beludżystan bojownicy zabili co najmniej 11 górników. Atak miał miejsce w niedzielę w południowo-zachodnim Pakistanie.

Atak na dwa pojazdy

Jak podaje Anadolu Agency, napastnicy najpierw przejęli dwa pojazdy, którymi podróżowali górnicy, a następnie zastrzelili ludzi. Lokalna stacja telewizyjna Geo News poinformowała o okolicznościach ataku, powołując się na miejscową policję.

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Podejrzenia służb bezpieczeństwa

Żadne ugrupowanie nie przyznało się od razu do odpowiedzialności za atak. Pakistańskie służby bezpieczeństwa podejrzewają o udział beludżystańskich separatystów, którzy, według agencji, od dawna atakują funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i pracowników z innych prowincji kraju.

Sytuacja w regionie

Beludżystan jest bogatą w surowce mineralne prowincją Pakistanu, graniczącą z Iranem i Afganistanem. W regionie od dawna odnotowuje się przemoc. Pakistan oskarża sąsiednie kraje o wspieranie grup zbrojnych; Nowe Delhi i Kabul odrzucają te oskarżenia.

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