В отдаленном округе Кохлу в пакистанской провинции Белуджистан боевики убили не менее 11 шахтеров. Нападение произошло в воскресенье на юго-западе Пакистана.

Нападение на два автомобиля

Как сообщает Anadolu Agency, нападавшие сначала захватили два автомобиля, в которых ехали шахтеры, а затем расстреляли людей. Местный телеканал Geo News сообщил об обстоятельствах атаки со ссылкой на местную полицию.

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Подозрения силовиков

Ни одна группировка сразу не взяла на себя ответственность за нападение. Пакистанские силовики подозревают в причастности белуджистанских сепаратистов, которые, по данным агентства, длительное время атакуют силовиков и работников из других провинций страны.

Ситуация в регионе

Белуджистан — богатая полезными ископаемыми провинция Пакистана, граничащая с Ираном и Афганистаном. В регионе длительное время фиксируют насилие. Пакистан обвиняет соседние страны в поддержке вооруженных группировок; Нью-Дели и Кабул отвергают эти обвинения.

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