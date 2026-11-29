Siły morskie irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczyły, że wcześnie w niedzielę dwa tankowce przepływające przez Cieśninę Ormuz natrafiły na miny. Według ich wersji incydenty miały miejsce na południowym szlaku żeglugowym strategicznie ważnej cieśniny i spowodowały eksplozje oraz pożary.

Dwa incydenty w cieśninie

Jak podaje Korea Herald, jeden z tankowców był supertankowcem przewożącym ponad 2 mln baryłek ropy naftowej. Według irańskich wojskowych natrafił on na minę na północ od omańskiego miasta portowego Chasab.

Drugi tankowiec miał uczestniczyć w incydencie we wschodniej części Cieśniny Ormuz, gdy próbował opuścić szlak wodny. Twierdzeń tych nie udało się niezależnie potwierdzić w momencie publikacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wersje dotyczące przyczyn eksplozji

W listopadowej analizie Critical Threats Project, prowadzony przez amerykańskie ośrodki analityczne Institute for the Study of War i American Enterprise Institute, zakwestionował, czy Iranowi udało się rozmieścić miny w południowej części cieśniny. Pojawiały się również przypuszczenia, że eksplozje mogły być skutkiem uderzeń irańskich dronów lub pocisków manewrujących.

Publikacja zauważa, że Iran w ostatnim czasie nasilił ataki na żeglugę w cieśninie. Stany Zjednoczone od kilku miesięcy próbują przywrócić transport ropy i skroplonego gazu ziemnego, zapewniając eskortę marynarki wojennej statkom cywilnym.

Czytaj nas na