Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили, що рано-вранці в неділю два танкери, які проходили Ормузьку протоку, натрапили на міни. За їхньою версією, інциденти сталися на південному судноплавному маршруті стратегічно важливої протоки та спричинили вибухи й пожежі.

Два інциденти в протоці

Як повідомляє Korea Herald, один із танкерів був супертанкером, що перевозив понад 2 млн барелів сирої нафти. За даними іранських військових, він натрапив на міну на північ від оманського портового міста Хасаб.

Другий танкер, за повідомленням, потрапив в інцидент у східній частині Ормузької протоки, коли намагався залишити водний шлях. Ці заяви на момент публікації не вдалося незалежно підтвердити.

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Версії щодо причин вибухів

У листопадовому аналізі Critical Threats Project, яким керують американські аналітичні центри Institute for the Study of War та American Enterprise Institute, поставили під сумнів, чи вдалося Ірану розмістити міни в південній частині протоки. Також лунали припущення, що вибухи могли бути наслідком ударів іранських безпілотників або крилатих ракет.

Видання зазначає, що Іран останнім часом посилив атаки на судноплавство в протоці. США протягом кількох місяців намагаються відновити перевезення нафти та скрапленого природного газу, забезпечуючи військово-морський супровід цивільних суден.

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