Министерство юстиции США объявило об аресте более 800 человек, подозреваемых в работе на преступные мошеннические сети. Кампания стала следствием указа от 6 марта, направленного на противодействие организациям, обманывающим американцев. Прокуроры и агенты также помогли правоохранительным органам в 10 странах провести рейды на мошеннические кол-центры, сообщает UPI.

Результаты Operation Blackout

Генеральный прокурор США Тодд Бланш заявил, что хищнические схемы против американцев не будут терпимы. Директор ФБР Каш Патель сообщил, что в рамках Operation Blackout правоохранители изъяли почти 17 млрд долларов незаконных средств и более 14 тысяч цифровых устройств. По его словам, более 11 тысяч американцев были непосредственно предупреждены о попытках мошенничества, а потенциальным жертвам предотвратили потери на сумму свыше 690 млн долларов.

По оценке Gallup, американцы потеряли из-за мошенничества около 68 млрд долларов только в 2025 году. Среди распространенных схем названы криптовалютное инвестиционное мошенничество, сексуальное вымогательство с финансовой целью, выдача себя за представителей государственных органов и другие схемы.

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Обвинения и экстрадиции

Минюст сообщил о прекращении деятельности мошеннических центров в Юго-Восточной Азии, связанных с криптовалютными инвестиционными схемами, а также о делах в отношении граждан Нигерии, которых обвиняют в требовании платежей за якобы получение наследства. Отдельно правоохранители заявили о разоблачении посредника в Мексике, который продавал мошенникам имена и контактные данные пожилых американцев.

В штате Джорджия нынешних и бывших членов тюремных банд обвинили в использовании запрещенных мобильных телефонов для звонков жертвам. По версии следствия, им сообщали о якобы пропущенной обязанности присяжного и угрожали арестом в случае неуплаты штрафа. В трех федеральных и штатных обвинительных актах фигурируют 14 человек, еще 17 обвиняемым предъявили обвинения по делу о контрабанде телефонов в тюрьмы Джорджии. Всего 30 подозреваемых были экстрадированы в США.

ФБР также заявило, что вместе с международными партнерами содействовало освобождению и репатриации более 2 200 работников, которых принуждали работать в мошеннических комплексах. Ведомство сообщило о предотвращении потенциальных потерь жертв на сумму свыше 143 млн долларов и замораживании активов на сумму более 350 млн долларов.

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