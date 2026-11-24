В Техасе первое разрешение для дата-центра после возобновления рассмотрения заявок, вероятно, получил проект SpaceX стоимостью 24 млрд долларов в Starbase. OilPrice сообщает со ссылкой на Politico.

Техасская комиссия по качеству окружающей среды 16 ноября вернулась к обычному рассмотрению заявок на разрешения. Это произошло после того, как оператор энергосистемы штата ERCOT завершил сбор данных о влиянии дата-центров на местные сообщества для аудита. Губернатор Грег Эбботт в сентябре связывал паузу с этим аудитом, хотя отчеты ERCOT были запланированы на 10 декабря.

Очередь на подключение

В августе Эбботт фактически приостановил новые подключения дата-центров к сети, а в сентябре поручил прекратить выдачу разрешений на выбросы и других согласований для таких проектов. В то же время представитель губернатора Эндрю Махалерис заявил, что ни одно разрешение не было одобрено.

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Очередь крупных потребителей в ERCOT составляет 474 гигаватта — более чем в пять раз больше исторического пика спроса в энергосистеме, который превышал 90 гигаватт. Председатель Комиссии по коммунальным услугам Томас Глисон отмечал, что значительная часть заявленной нагрузки может так и не появиться в штате. Закон Senate Bill 6 требует от заявителей подтвердить контроль над площадкой, покрыть большую часть расходов на необходимую модернизацию сети и согласиться на отключения во время чрезвычайных ситуаций.

Влияние на города и энергетику

В Абилине Oracle сообщила инвесторам, что по состоянию на 10 сентября было завершено шесть из восьми зданий кампуса. По оценке Epoch AI, это соответствует мощности в 618 мегаватт. Представители Oracle заявляли о 1 000 постоянных рабочих мест, тогда как Texas Tribune оценивала потребность в персонале для эксплуатации кампуса примерно в 100 человек.

По данным Zillow, средняя арендная плата в Абилине за год выросла почти на 50% — примерно до 2 600 долларов в месяц. Отдельно Chevron заключила с Microsoft 20-летнее соглашение о поставках 2,67 гигаватта газовой генерации в округе Ривз. Ожидается, что поставки электроэнергии начнутся в 2028 году; электростанция будет работать вне сети и не потребует подключения к ERCOT.

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