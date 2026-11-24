在恢复审批申请后，得州首个数据中心许可可能授予了SpaceX位于Starbase、价值240亿美元的项目。OilPrice报道，并援引Politico的消息。

得州环境质量委员会于11月16日恢复正常审查许可申请。此前，该州电力系统运营商ERCOT已完成收集有关数据中心对当地社区影响的数据，用于审计。州长格雷格·阿博特9月曾将暂停与这项审计联系起来，尽管ERCOT的报告原定于12月10日提交。

并网排队

8月，阿博特实际上暂停了数据中心接入电网的新申请；9月，他指示停止为此类项目发放排放许可及其他批准。与此同时，州长发言人安德鲁·马哈莱里斯表示，没有任何许可获得批准。

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ERCOT的大型用电客户排队容量为474吉瓦，超过该电力系统历史峰值需求的五倍，后者曾超过90吉瓦。公共事业委员会主席托马斯·格里森指出，相当一部分申报负荷可能永远不会在该州落地。《参议院第6号法案》要求申请人确认对选址的控制权，承担必要电网升级的大部分成本，并同意在紧急情况下被断电。

对城市和能源行业的影响

在阿比林，Oracle向投资者表示，截至9月10日，该园区八座建筑中已有六座完工。根据Epoch AI的估算，这相当于618兆瓦的容量。Oracle代表曾表示将提供1,000个永久岗位，而Texas Tribune估计，园区运营所需人员约为100人。

根据Zillow的数据，阿比林的平均租金在一年内上涨近50%，至每月约2,600美元。此外，Chevron与Microsoft签署了一项为期20年的协议，在里夫斯县供应2.67吉瓦的燃气发电能力。预计将于2028年开始供电；该发电站将离网运行，无需接入ERCOT。

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