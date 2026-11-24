У Техасі перший дозвіл для дата-центру після відновлення розгляду заявок, імовірно, отримав проєкт SpaceX вартістю 24 млрд доларів у Starbase. Про це OilPrice повідомляє з посиланням на Politico.

Техаська комісія з якості довкілля 16 листопада повернулася до звичайного розгляду заявок на дозволи. Це сталося після того, як оператор енергосистеми штату ERCOT завершив збір даних про вплив дата-центрів на місцеві громади для аудиту. Губернатор Грег Ебботт у вересні пов'язував паузу з цим аудитом, хоча звіти ERCOT були заплановані на 10 грудня.

Черга на підключення

У серпні Ебботт фактично призупинив нові підключення дата-центрів до мережі, а у вересні доручив припинити видавання дозволів на викиди та інших погоджень для таких проєктів. Водночас речник губернатора Ендрю Махалеріс заявив, що жодного дозволу не було схвалено.

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Черга великих споживачів у ERCOT становить 474 гігавати — більш як уп'ятеро більше за історичний пік попиту в енергосистемі, який перевищував 90 гігаватів. Голова Комісії з комунальних послуг Томас Глісон зазначав, що значна частина заявленого навантаження може так і не з'явитися у штаті. Закон Senate Bill 6 вимагає від заявників підтвердити контроль над майданчиком, покрити більшість витрат на необхідну модернізацію мережі та погодитися на відключення під час надзвичайних ситуацій.

Вплив на міста та енергетику

В Абіліні Oracle повідомила інвесторам, що станом на 10 вересня було завершено шість із восьми будівель кампусу. За оцінкою Epoch AI, це відповідає 618 мегаватам потужності. Представники Oracle заявляли про 1 000 постійних робочих місць, тоді як Texas Tribune оцінювала потребу в персоналі для експлуатації кампусу приблизно у 100 осіб.

За даними Zillow, середня орендна плата в Абіліні за рік зросла майже на 50% — до близько 2 600 доларів на місяць. Окремо Chevron уклала з Microsoft 20-річну угоду про постачання 2,67 гігавата газової генерації в окрузі Рівз. Очікується, що електроенергію почнуть постачати у 2028 році; електростанція працюватиме поза мережею та не потребуватиме підключення до ERCOT.

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