W Teksasie pierwsze zezwolenie dla centrum danych po wznowieniu rozpatrywania wniosków prawdopodobnie otrzymał projekt SpaceX o wartości 24 mld dolarów w Starbase. OilPrice informuje, powołując się na Politico.

Teksańska Komisja ds. Jakości Środowiska 16 listopada powróciła do zwykłego rozpatrywania wniosków o zezwolenia. Stało się to po tym, jak operator systemu energetycznego stanu ERCOT zakończył zbieranie danych o wpływie centrów danych na lokalne społeczności na potrzeby audytu. Gubernator Greg Abbott we wrześniu wiązał przerwę z tym audytem, choć raporty ERCOT zaplanowano na 10 grudnia.

Kolejka przyłączeniowa

W sierpniu Abbott faktycznie wstrzymał nowe przyłączenia centrów danych do sieci, a we wrześniu polecił zaprzestać wydawania zezwoleń na emisje i innych zgód dla takich projektów. Jednocześnie rzecznik gubernatora Andrew Mahaleris oświadczył, że żadne zezwolenie nie zostało zatwierdzone.

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Kolejka dużych odbiorców w ERCOT wynosi 474 gigawaty — ponad pięć razy więcej niż historyczny szczyt zapotrzebowania w systemie energetycznym, który przekraczał 90 gigawatów. Przewodniczący Komisji ds. Usług Publicznych Thomas Gleeson zaznaczył, że znaczna część zgłoszonego obciążenia może nigdy nie pojawić się w stanie. Ustawa Senate Bill 6 wymaga od wnioskodawców potwierdzenia kontroli nad terenem, pokrycia większości kosztów niezbędnej modernizacji sieci oraz zgody na odłączenia w sytuacjach nadzwyczajnych.

Wpływ na miasta i energetykę

W Abilene Oracle poinformował inwestorów, że na 10 września ukończono sześć z ośmiu budynków kampusu. Według szacunków Epoch AI odpowiada to mocy 618 megawatów. Przedstawiciele Oracle mówili o 1 000 stałych miejsc pracy, podczas gdy Texas Tribune szacował zapotrzebowanie na personel do obsługi kampusu na około 100 osób.

Według Zillow średni czynsz w Abilene wzrósł w ciągu roku o niemal 50% — do około 2 600 dolarów miesięcznie. Osobno Chevron zawarł z Microsoftem 20-letnią umowę na dostawy 2,67 gigawata generacji gazowej w hrabstwie Reeves. Oczekuje się, że dostawy energii elektrycznej rozpoczną się w 2028 roku; elektrownia będzie działać poza siecią i nie będzie wymagać przyłączenia do ERCOT.

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