W Niemczech spółka zależna izraelskiej firmy Elbit Systems zawarła z przedsiębiorstwem stoczniowym Thyssenkrupp Marine Systems kontrakt na dostawę systemów walki elektronicznej dla czterech nowych fregat marynarki wojennej kraju. Realizacja umowy jest przewidziana na pięć lat, a jej wartość szacuje się na kilkadziesiąt milionów dolarów, informuje Jerusalem Post.

Możliwości systemu

System łączy pasywne i aktywne środki walki elektronicznej. Jest przeznaczony do wykrywania, identyfikacji i analizy zagrożeń, a także do elektronicznej samoobrony i prowadzenia ataków elektronicznych.

Wyposażenie może identyfikować wrogie okręty na podstawie emisji radarowych i sygnałów łączności, zakłócać działanie systemów elektronicznych przeciwnika oraz przeciwdziałać zagrożeniom rakietowym.

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Program budowy fregat

Fregaty klasy F128 są opracowywane przede wszystkim do zwalczania okrętów podwodnych. Niemcy zdecydowały się kupić osiem takich okrętów za 11,6 mld euro — jest to największe zamówienie na okręty nawodne w historii Thyssenkrupp Marine Systems.

Okręty o wyporności około 4 tys. ton planuje się wykorzystywać do zadań przeciwpodwodnych i operacji NATO na Morzu Bałtyckim i Północnym, Oceanie Atlantyckim oraz na Dalekiej Północy. TKMS ma przekazać pierwszą fregatę do grudnia 2029 roku, a kolejne — do 2032 roku.

Oddzielnie szwedzka firma obronna Saab otrzymała kontrakt o wartości około 788 mln euro na dostawę systemów bojowych, sensorów i konstrukcji kompozytowych dla czterech fregat.

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