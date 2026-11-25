У Німеччині дочірня компанія ізраїльської Elbit Systems уклала з суднобудівною компанією Thyssenkrupp Marine Systems контракт на постачання систем радіоелектронної боротьби для чотирьох нових фрегатів ВМС країни. Виконання угоди розраховане на п’ять років, а її вартість оцінюють у кілька десятків мільйонів доларів, повідомляє Jerusalem Post.

Можливості системи

Система поєднує пасивні та активні засоби радіоелектронної боротьби. Вона призначена для виявлення, ідентифікації та аналізу загроз, а також електронного самозахисту й здійснення електронних атак.

Обладнання може ідентифікувати ворожі кораблі за випромінюваннями радарів і сигналами зв’язку, порушувати роботу електронних систем противника та протидіяти ракетним загрозам.

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Програма будівництва фрегатів

Фрегати класу F128 розробляють насамперед для протичовнової боротьби. Німеччина вирішила придбати вісім таких кораблів за 11,6 млрд євро — це найбільше замовлення на надводні кораблі в історії Thyssenkrupp Marine Systems.

Кораблі водотоннажністю близько 4 тис. тонн планують використовувати для протичовнових завдань і операцій НАТО в Балтійському та Північному морях, Атлантичному океані та на Крайній Півночі. Перший фрегат TKMS має передати до грудня 2029 року, а наступні — до 2032 року.

Окремо шведська оборонна компанія Saab отримала контракт приблизно на 788 млн євро на постачання бойових систем, сенсорів і композитних конструкцій для чотирьох фрегатів.

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