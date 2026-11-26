В Ірані супутникові знімки зафіксували швидке будівництво підземного комплексу Бехджатабад, розташованого в горі між ядерним об’єктом в Есфагані та горою Пікекс поблизу ядерного об’єкта в Натанзі. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на Інститут науки і міжнародної безпеки та знімки компанії Vantor Technologies.

Призначення комплексу не встановили

За оцінкою Інституту науки і міжнародної безпеки, об’єкт вирізняється незвично швидкими темпами робіт порівняно з іншими підземними спорудами, які Іран будував у різних частинах країни. Останній знімок, наданий Vantor у вівторок, показав розташування ключових зон комплексу та перебіг будівництва.

Дослідники наголосили, що наявної інформації недостатньо для точної оцінки призначення об’єкта. Водночас вони не виключили його можливого зв’язку з іранською ядерною програмою. З огляду на заходи безпеки, характер і темпи робіт, а також попередню практику Ірану, комплекс може мати кілька військових призначень, зокрема бути пов’язаним із ракетами чи іншими великими системами озброєнь.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Будівництво почалося наприкінці 2025 року

За даними знімків Sentinel-2, які проаналізувала Vantor, перші ознаки робіт з’явилися між 7 і 12 грудня 2025 року. Тоді на ділянці, де мають розташовуватися адміністративна зона та вхід до комплексу, почали розчищати землю.

У січні 2026 року супутникові зображення показали подальші будівельні роботи, а у квітні — ознаки виїмки ґрунту. До червня активність поширилася на додаткові ділянки підземного комплексу. Інститут також повідомив, що Іран почав встановлювати зовнішній периметровий бар’єр безпеки; після завершення робіт територія об’єкта може охоплювати близько 12 тисяч акрів.

Читай нас у