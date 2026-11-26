W Iranie zdjęcia satelitarne zarejestrowały szybkie budowanie podziemnego kompleksu Behdjatabad, położonego w górze między obiektem jądrowym w Isfahanie a górą Pickaxe w pobliżu obiektu jądrowego w Natanzie. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na Instytut Nauki i Bezpieczeństwa Międzynarodowego oraz zdjęcia firmy Vantor Technologies.

Przeznaczenie kompleksu nie zostało ustalone

Według oceny Instytutu Nauki i Bezpieczeństwa Międzynarodowego obiekt wyróżnia się niezwykle szybkim tempem prac w porównaniu z innymi podziemnymi budowlami, które Iran wznosił w różnych częściach kraju. Najnowsze zdjęcie, udostępnione przez Vantor we wtorek, pokazało rozmieszczenie kluczowych stref kompleksu oraz postęp budowy.

Badacze podkreślili, że dostępne informacje są niewystarczające do dokładnej oceny przeznaczenia obiektu. Jednocześnie nie wykluczyli jego możliwego związku z irańskim programem jądrowym. Biorąc pod uwagę środki bezpieczeństwa, charakter i tempo prac, a także wcześniejszą praktykę Iranu, kompleks może mieć kilka przeznaczeń wojskowych, w tym być związany z pociskami rakietowymi lub innymi dużymi systemami uzbrojenia.

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Budowa rozpoczęła się pod koniec 2025 roku

Według zdjęć Sentinel-2 przeanalizowanych przez Vantor pierwsze oznaki prac pojawiły się między 7 a 12 grudnia 2025 roku. Wówczas na terenie, gdzie mają się znajdować strefa administracyjna i wejście do kompleksu, rozpoczęto oczyszczanie gruntu.

W styczniu 2026 roku zdjęcia satelitarne pokazały dalsze prace budowlane, a w kwietniu — oznaki wykopywania gruntu. Do czerwca aktywność rozszerzyła się na dodatkowe obszary podziemnego kompleksu. Instytut poinformował również, że Iran rozpoczął instalację zewnętrznej obwodowej bariery bezpieczeństwa; po zakończeniu prac teren obiektu może obejmować około 12 tysięcy akrów.

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