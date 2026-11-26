卫星图像记录到，伊朗正在快速建设贝赫贾塔巴德地下综合体，该设施位于伊斯法罕核设施与纳坦兹核设施附近的皮克斯山之间的一座山中。据《耶路撒冷邮报》报道，该报援引了科学与国际安全研究所的信息以及Vantor Technologies公司的图像。

综合体用途尚未确定

科学与国际安全研究所评估称，与伊朗在该国不同地区建设的其他地下设施相比，该设施的施工速度异常快。Vantor于周二提供的最新图像显示了综合体关键区域的位置和施工进展。

研究人员强调，现有信息不足以准确评估该设施的用途。同时，他们没有排除其可能与伊朗核计划有关联。鉴于安全措施、工程性质和施工速度，以及伊朗此前的做法，该综合体可能具有多种军事用途，包括可能与导弹或其他大型武器系统有关。

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建设于2025年底开始

根据Vantor分析的Sentinel-2图像，最早的施工迹象出现在2025年12月7日至12日之间。当时，在规划建设行政区和综合体入口的地点，开始进行土地清理。

2026年1月，卫星图像显示了进一步的建设工作，4月则出现了土方开挖的迹象。到6月，活动已扩展至该地下综合体的其他区域。该研究所还表示，伊朗已开始安装外部周界安全屏障；工程完成后，该设施区域可能覆盖约1.2万英亩。

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