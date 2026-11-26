在道琼斯指数于此前一个华尔街交易日尾盘收复大部分跌幅后，亚太股市预计将于11月26日小幅高开。投资者正在评估美国新一轮关税方案以及最新的美国通胀数据，CNBC报道。

股指期货

日本日经225指数期货在芝加哥报57,370点，在大阪报57,290点。相比之下，该指数前一交易日收于57,011.62点。

香港恒生指数期货报22,149点，此前该指数收于21,966.01点。澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.15%。

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关税与通胀

白宫周三宣布了涉及十多个美国主要贸易伙伴的新关税措施，其中包括中国和欧盟。市场参与者正在评估这一决定可能带来的后果。

投资者情绪还受到对人工智能支出和持续通胀担忧的影响。美国个人消费支出价格指数10月同比上涨3.8%，9月为3.7%。核心通胀率为3.3%，略高于预期。

道琼斯工业平均指数在下跌1,100点后，收盘上涨164.25点，涨幅0.33%，至50,182.95点。纳斯达克综合指数下跌0.62%，至23,585.80点；标普500指数下跌0.25%，收于7,182.78点。美国市场将于11月26日因感恩节休市，周五交易时间将缩短。

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