Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона 26 ноября должны были открыться незначительным ростом после того, как индекс Dow Jones отыграл значительную часть падения в конце предыдущей сессии на Уолл-стрит. Инвесторы оценивали новый пакет пошлин США и свежие данные об американской инфляции, сообщает CNBC.

Фьючерсы на индексы

Фьючерсы на японский индекс Nikkei 225 в Чикаго составляли 57 370 пунктов, а в Осаке — 57 290 пунктов. Для сравнения, предыдущую сессию индекс завершил на уровне 57 011,62 пункта.

Фьючерсы на гонконгский Hang Seng торговались на уровне 22 149 пунктов после предыдущего закрытия индекса на отметке 21 966,01 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,15%.

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Пошлины и инфляция

Белый дом в среду объявил о новых пошлинах, касающихся более десятка крупных торговых партнеров США, включая Китай и Европейский Союз. Участники рынка оценивали возможные последствия этого решения.

На настроения инвесторов также влияли опасения относительно расходов на искусственный интеллект и устойчивой инфляции. Индекс цен расходов на личное потребление в США в октябре вырос на 3,8% в годовом выражении после 3,7% в сентябре. Базовая инфляция составила 3,3%, что немного превысило ожидания.

Индекс Dow Jones Industrial Average после падения на 1 100 пунктов завершил торги ростом на 164,25 пункта, или 0,33%, до 50 182,95 пункта. Nasdaq Composite снизился на 0,62% до 23 585,80 пункта, а S&P 500 потерял 0,25% и закрылся на уровне 7 182,78 пункта. Американские рынки 26 ноября не будут работать из-за Дня благодарения, а в пятницу торги будут сокращенными.

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