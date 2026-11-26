Rynki akcji w regionie Azji i Pacyfiku 26 listopada miały otworzyć się niewielkimi wzrostami po tym, jak indeks Dow Jones odrobił znaczną część spadków pod koniec poprzedniej sesji na Wall Street. Inwestorzy oceniali nowy pakiet ceł USA oraz najnowsze dane o amerykańskiej inflacji, informuje CNBC.

Kontrakty futures na indeksy

Kontrakty futures na japoński indeks Nikkei 225 w Chicago wynosiły 57 370 punktów, a w Osace 57 290 punktów. Dla porównania, poprzednią sesję indeks zakończył na poziomie 57 011,62 punktu.

Kontrakty futures na hongkoński Hang Seng były notowane na poziomie 22 149 punktów po poprzednim zamknięciu indeksu na poziomie 21 966,01 punktu. Australijski indeks S&P/ASX 200 rósł o 0,15%.

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Cła i inflacja

Biały Dom w środę ogłosił nowe cła dotyczące ponad tuzina głównych partnerów handlowych USA, w tym Chin i Unii Europejskiej. Uczestnicy rynku oceniali możliwe konsekwencje tej decyzji.

Na nastroje inwestorów wpływały także obawy dotyczące wydatków na sztuczną inteligencję i utrzymującej się inflacji. Indeks cen osobistych wydatków konsumpcyjnych w USA wzrósł w październiku o 3,8% rok do roku, po wzroście o 3,7% we wrześniu. Inflacja bazowa wyniosła 3,3%, nieznacznie powyżej oczekiwań.

Indeks Dow Jones Industrial Average po spadku o 1 100 punktów zakończył handel wzrostem o 164,25 punktu, czyli o 0,33%, do 50 182,95 punktu. Nasdaq Composite spadł o 0,62% do 23 585,80 punktu, a S&P 500 stracił 0,25% i zamknął się na poziomie 7 182,78 punktu. Rynki amerykańskie 26 listopada nie będą działać z powodu Święta Dziękczynienia, a w piątek handel będzie skrócony.

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