В Иране спутниковые снимки зафиксировали быстрое строительство подземного комплекса Бехджатабад, расположенного в горе между ядерным объектом в Исфахане и горой Пикекс возле ядерного объекта в Натанзе. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Институт науки и международной безопасности и снимки компании Vantor Technologies.

Назначение комплекса не установлено

По оценке Института науки и международной безопасности, объект отличается необычно быстрыми темпами работ по сравнению с другими подземными сооружениями, которые Иран строил в разных частях страны. Последний снимок, предоставленный Vantor во вторник, показал расположение ключевых зон комплекса и ход строительства.

Исследователи подчеркнули, что имеющейся информации недостаточно для точной оценки назначения объекта. В то же время они не исключили его возможной связи с иранской ядерной программой. Учитывая меры безопасности, характер и темпы работ, а также предыдущую практику Ирана, комплекс может иметь несколько военных назначений, в частности быть связанным с ракетами или другими крупными системами вооружений.

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Строительство началось в конце 2025 года

Согласно снимкам Sentinel-2, проанализированным Vantor, первые признаки работ появились в период с 7 по 12 декабря 2025 года. Тогда на участке, где должны располагаться административная зона и вход в комплекс, начали расчищать землю.

В январе 2026 года спутниковые изображения показали дальнейшие строительные работы, а в апреле — признаки выемки грунта. К июню активность распространилась на дополнительные участки подземного комплекса. Институт также сообщил, что Иран начал устанавливать внешний периметральный барьер безопасности; после завершения работ территория объекта может охватывать около 12 тысяч акров.

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