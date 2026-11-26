美国球队匹兹堡钢人在四分卫阿伦·罗杰斯公开批评主教练迈克·麦卡锡后将其裁掉。这一决定在这名42岁球员参加帕特·迈克菲秀数小时后作出，《日本时报》报道。

批评教练

罗杰斯表示，他不会回到匹兹堡，因为用他的话说，这一阶段已经结束。他还声称，63岁的麦卡锡在一次四分卫会议期间睡着了，开会迟到，并缺席了其他几次会议和训练。

这名球员称这位教练“不健康”，并表示自训练营以来，他一直对其状况表示担忧。罗杰斯称，转折点是以16比19输给费城老鹰的比赛：中场休息时，麦卡锡在更衣室讲话结束时喊出了Packers的队名。

钢人的声明未包括俱乐部代表的评论。球队也未回应路透社就麦卡锡及俱乐部评论提出的请求。

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罗杰斯在NFL的未来

前一天，罗杰斯被排除在对阵丹佛野马的比赛名单之外。这名四分卫此前表示，本赛季将是他在NFL的最后一个赛季。

现在，联盟其他球队可以通过豁免程序认领罗杰斯。如果没有发生这种情况，他将成为不受限制自由球员。在本赛季的10场比赛中，他361次传球完成220次，推进2241码，取得16次达阵和6次被抄截。钢人取得6胜4负。

罗杰斯曾在绿湾包装工队于麦卡锡麾下效力13个赛季，并在2010赛季后随队赢得超级碗。他在5月表示，麦卡锡的任命影响了他回到匹兹堡的决定，并指出自己支持这名教练获得该职位的面试机会。

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