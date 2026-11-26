Американский клуб «Питтсбург Стилерс» отчислил квотербека Аарона Роджерса после того, как он публично раскритиковал главного тренера Майка Маккарти. Решение приняли через несколько часов после выступления 42-летнего игрока в шоу Пэта Макафи, сообщает The Japan Times.

Критика тренера

Роджерс заявил, что не вернется в Питтсбург, поскольку, по его словам, этот этап уже завершен. Он также утверждал, что 63-летний Маккарти уснул во время встречи квотербеков, опоздал на нее и пропустил несколько других встреч и тренировок.

Футболист назвал тренера «нездоровым» и сказал, что выражал обеспокоенность его состоянием еще с тренировочного лагеря. По словам Роджерса, переломным моментом стал проигранный «Филадельфия Иглз» матч со счетом 16:19: в перерыве Маккарти завершил речь в раздевалке выкриком с названием команды Packers.

В заявлении «Стилерс» не привели комментариев представителей клуба. Команда также не ответила на запросы Reuters о комментариях Маккарти и клуба.

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Будущее Роджерса в НФЛ

Накануне Роджерса оставили вне состава на игру против «Денвер Бронкос». Сам квотербек ранее заявлял, что текущий сезон станет для него последним в НФЛ.

Теперь другие клубы лиги могут забрать Роджерса через процедуру вейверов. Если этого не произойдет, он получит статус неограниченно свободного агента. В десяти матчах текущего сезона он выполнил 220 из 361 передачи, набрал 2241 ярд, сделал 16 тачдаунов и шесть перехватов. У «Стилерс» шесть побед и четыре поражения.

Роджерс играл под руководством Маккарти 13 сезонов в «Грин-Бей Пэкерс» и выиграл с командой Супербоул после сезона 2010 года. В мае он говорил, что назначение Маккарти повлияло на его решение вернуться в Питтсбург, а также отмечал, что поддержал кандидатуру тренера для собеседования на эту должность.

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