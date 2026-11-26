Amerykański klub Pittsburgh Steelers zwolnił rozgrywającego Aarona Rodgersa po tym, jak publicznie skrytykował on głównego trenera Mike’a McCarthy’ego. Decyzję podjęto kilka godzin po występie 42-letniego zawodnika w programie Pata McAfee, informuje The Japan Times.

Krytyka trenera

Rodgers oświadczył, że nie wróci do Pittsburgha, ponieważ, jak powiedział, ten etap jest już zakończony. Twierdził również, że 63-letni McCarthy zasnął podczas spotkania rozgrywających, spóźnił się na nie oraz opuścił kilka innych spotkań i treningów.

Futbolista nazwał trenera „niezdrowym” i powiedział, że wyrażał obawy o jego stan już od obozu treningowego. Według Rodgersa punktem zwrotnym był przegrany 16:19 mecz z Philadelphia Eagles: w przerwie McCarthy zakończył przemowę w szatni okrzykiem z nazwą drużyny Packers.

W oświadczeniu Steelers nie zamieszczono komentarzy przedstawicieli klubu. Zespół nie odpowiedział również na prośby Reutersa o komentarz McCarthy’ego i klubu.

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Przyszłość Rodgersa w NFL

Dzień wcześniej Rodgers został pominięty w składzie na mecz z Denver Broncos. Sam rozgrywający wcześniej oświadczał, że obecny sezon będzie dla niego ostatnim w NFL.

Inne kluby ligi mogą teraz pozyskać Rodgersa w procedurze waiverów. Jeśli tak się nie stanie, uzyska status niezastrzeżonego wolnego agenta. W dziesięciu meczach obecnego sezonu skompletował 220 z 361 podań, uzyskał 2241 jardów, zaliczył 16 przyłożeń i sześć przechwytów. Steelers mają sześć zwycięstw i cztery porażki.

Rodgers grał pod kierownictwem McCarthy’ego przez 13 sezonów w Green Bay Packers i wygrał z zespołem Super Bowl po sezonie 2010. W maju mówił, że zatrudnienie McCarthy’ego wpłynęło na jego decyzję o powrocie do Pittsburgha, a także zaznaczył, że poparł kandydaturę trenera na rozmowę kwalifikacyjną na to stanowisko.

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