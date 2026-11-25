В Германии дочерняя компания израильской Elbit Systems заключила с судостроительной компанией Thyssenkrupp Marine Systems контракт на поставку систем радиоэлектронной борьбы для четырёх новых фрегатов военно-морских сил страны. Выполнение соглашения рассчитано на пять лет, а его стоимость оценивается в несколько десятков миллионов долларов, сообщает Jerusalem Post.

Возможности системы

Система сочетает пассивные и активные средства радиоэлектронной борьбы. Она предназначена для обнаружения, идентификации и анализа угроз, а также для электронной самозащиты и проведения электронных атак.

Оборудование может идентифицировать вражеские корабли по излучениям радаров и сигналам связи, нарушать работу электронных систем противника и противодействовать ракетным угрозам.

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Программа строительства фрегатов

Фрегаты класса F128 разрабатываются прежде всего для противолодочной борьбы. Германия решила приобрести восемь таких кораблей за 11,6 млрд евро — это крупнейший заказ на надводные корабли в истории Thyssenkrupp Marine Systems.

Корабли водоизмещением около 4 тыс. тонн планируют использовать для противолодочных задач и операций НАТО в Балтийском и Северном морях, Атлантическом океане и на Крайнем Севере. TKMS должна передать первый фрегат до декабря 2029 года, а последующие — до 2032 года.

Отдельно шведская оборонная компания Saab получила контракт примерно на 788 млн евро на поставку боевых систем, сенсоров и композитных конструкций для четырёх фрегатов.

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