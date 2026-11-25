По данным Electrek, Cadillac повысил стартовую цену трехрядного электрического кроссовера Vistiq 2027 модельного года до $80 395. Это на $900 больше, чем месяц назад, когда базовую версию Luxury предлагали от $79 495.

Новые цены комплектаций

Версия Vistiq Luxury теперь стоит от $80 395, Sport — от $80 995, Premium Luxury — от $94 895, а Platinum — от $99 495. Все цены включают плату за доставку в размере $1 995.

Стоимость комплектаций Luxury, Premium Luxury и Platinum выросла на $900. Комплектация Sport подорожала на $1 000.

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Оснащение и характеристики

Vistiq размещается в линейке Cadillac между Lyriq и Escalade IQ. Электрический кроссовер имеет три ряда сидений и двухмоторную полноприводную силовую установку совокупной мощностью 615 л. с. и крутящим моментом 650 фунт-футов.

Модель оснащена батареей емкостью 102 кВт·ч, а заявленный запас хода по EPA составляет до 305 миль на одном заряде. Для 2027 модельного года Vistiq, как и другие электромобили GM, получил встроенный зарядный порт NACS, позволяющий пользоваться станциями Tesla Supercharger без отдельного адаптера.

Все комплектации стандартно имеют 33-дюймовый дисплей Horizon, массажные сиденья водителя и переднего пассажира, 23-динамиковую аудиосистему AKG Studio и крышу SkyGlass.

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