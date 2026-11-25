据Electrek报道，凯迪拉克已将 2027 款三排座纯电动跨界车 Vistiq 的起售价上调至 80,395 美元。这比一个月前高出 900 美元，当时基础版 Luxury 的起售价为 79,495 美元。

各配置新价格

Vistiq Luxury 版本现起售价为 80,395 美元，Sport 为 80,995 美元，Premium Luxury 为 94,895 美元，Platinum 为 99,495 美元。所有价格均包含 1,995 美元的运输费。

Luxury、Premium Luxury 和 Platinum 配置的价格均上涨了 900 美元。Sport 配置上涨了 1,000 美元。

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配置与性能

Vistiq 在凯迪拉克产品阵容中的定位介于 Lyriq 和 Escalade IQ 之间。这款纯电动跨界车配备三排座椅和双电机全轮驱动动力系统，综合输出功率为 615 马力，扭矩为 650 磅英尺。

该车型配备容量为 102 千瓦时的电池，EPA 标称单次充电续航里程最高为 305 英里。2027 款 Vistiq 与其他通用汽车电动车一样，配备了内置 NACS 充电接口，无需单独的适配器即可使用特斯拉 Supercharger 充电站。

所有配置均标配 33 英寸 Horizon 显示屏、驾驶员和前排乘客按摩座椅、23 扬声器 AKG Studio 音响系统以及 SkyGlass 车顶。

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