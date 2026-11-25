Według Electrek, Cadillac podniósł cenę początkową trzyrzędowego elektrycznego crossovera Vistiq na rok modelowy 2027 do 80 395 dolarów. To o 900 dolarów więcej niż miesiąc temu, gdy bazowa wersja Luxury była oferowana od 79 495 dolarów.

Nowe ceny wersji wyposażenia

Wersja Vistiq Luxury kosztuje teraz od 80 395 dolarów, Sport — od 80 995 dolarów, Premium Luxury — od 94 895 dolarów, a Platinum — od 99 495 dolarów. Wszystkie ceny obejmują opłatę za dostawę w wysokości 1 995 dolarów.

Ceny wersji Luxury, Premium Luxury i Platinum wzrosły o 900 dolarów. Wersja Sport podrożała o 1 000 dolarów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyposażenie i parametry

Vistiq jest pozycjonowany w gamie Cadillaca między Lyriq a Escalade IQ. Elektryczny crossover ma trzy rzędy siedzeń oraz dwusilnikowy napęd na wszystkie koła o łącznej mocy 615 KM i momencie obrotowym 650 lb-ft.

Model jest wyposażony w akumulator o pojemności 102 kWh, a deklarowany zasięg EPA wynosi do 305 mil na jednym ładowaniu. W roku modelowym 2027 Vistiq, podobnie jak inne pojazdy elektryczne GM, otrzymał wbudowany port ładowania NACS, który umożliwia korzystanie ze stacji Tesla Supercharger bez oddzielnego adaptera.

Wszystkie wersje standardowo mają 33-calowy wyświetlacz Horizon, fotele kierowcy i przedniego pasażera z masażem, 23-głośnikowy system audio AKG Studio oraz dach SkyGlass.

Czytaj nas na