НАСА приостановило научные операции марсохода Perseverance и марсианского орбитального аппарата Odyssey из-за отдельных технических неисправностей. Perseverance испытывает проблемы со связью, а у Odyssey осталось два исправных реакционных колеса, хотя для стабильной ориентации аппарата требуется как минимум три. Об этом сообщает Ars Technica.

Проблемы со связью Perseverance

30 октября один из двух резервированных UHF-радиопередатчиков марсохода Perseverance не ответил при включении. Система автоматически перешла на резервный передатчик и перевела аппарат в безопасный режим. Позднее специалисты Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии установили, что запасной передатчик работает примерно на половине ожидаемой мощности.

Команда временно прекратила использование обеих UHF-радиостанций, чтобы определить причины сбоев и оценить безопасность их дальнейшей работы. В настоящее время Perseverance передает сигналы напрямую на Землю через X-диапазон, однако скорость такой связи существенно ниже, чем при передаче данных через орбитальные аппараты. НАСА сначала хочет восстановить работу резервного радиоканала, а затем перейти к основному. Команда надеется вернуть марсоход к научной работе до конца ноября.

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Odyssey расходует гидразин на ориентацию

В начале ноября одно из четырех реакционных колес Odyssey перестало вращаться. Первое колесо вышло из строя еще в 2013 году, поэтому у аппарата осталось лишь два исправных. Без трех работающих колес Odyssey вынужден использовать гидразиновые двигатели для поддержания ориентации.

Стабильная ориентация необходима аппарату, чтобы направлять солнечные панели на Солнце, а научные приборы — на Марс. До новой неисправности Odyssey уже имел ограниченный запас топлива, однако при минимальном использовании мог работать как минимум до конца 2028 года. Теперь, по оценке НАСА, гидразина может хватить лишь на один-два месяца. Наземным командам удалось добиться первоначального успеха в устранении проблемы с реакционным колесом, однако для вывода о возможности его восстановления необходимы дополнительные испытания.

Орбитальные аппараты передают данные марсоходов

Odyssey прибыл на орбиту Марса в 2001 году и является самой долго действующей марсианской миссией в истории. Он входит в группу орбитальных аппаратов, через которые НАСА передает на Землю данные от марсоходов Perseverance и Curiosity. НАСА также планировало привлечь Blue Origin к созданию телекоммуникационного орбитального аппарата для Марса по контракту на 700 млн долларов, однако проект поставлен на паузу из-за протеста Rocket Lab относительно результатов тендера.

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