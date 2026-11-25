21-я отдельная механизированная бригада в Украине получила первую партию новых немецких боевых машин пехоты Lynx KF41. Подразделение планирует использовать их для перевозки военнослужащих, поражения пехоты и легкобронированной техники противника, а также для противодействия беспилотникам государства-агрессора России.

О поступлении машин сообщил 18-й армейский корпус. Как пишет The War Zone, поставка была осуществлена в рамках соглашения с немецким производителем Rheinmetall, подтвержденного в январе. Во встроенном в материал сообщении отмечается, что первоначальная партия состояла из пяти БМП и была профинансирована правительством Германии.

Программируемые боеприпасы

Украинская версия Lynx KF41 оснащена двухместной башней Lance с 30-мм автоматической пушкой и дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметом. Пушка может применять программируемые боеприпасы AHEAD, которые взрываются на заданном расстоянии перед целью и создают облако осколков.

В видео бригады военнослужащие объяснили, что бортовой компьютер определяет дистанцию подрыва снарядов. По их словам, для поражения цели может применяться залп из пяти выстрелов. Боеприпасы AHEAD также могут взрываться за укрытием, что может быть полезно против пехоты.

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The War Zone отмечает, что на машине не видно радиолокационной системы для самостоятельного обнаружения воздушных целей. По мнению издания, для поиска дронов экипаж может полагаться на оптические и пассивные датчики либо получать целеуказание от внешних систем.

Новые машины и обучение экипажей

Военнослужащие 21-й бригады сообщили, что Lynx прибыли непосредственно с завода в Германии: у одной из машин пробег составлял около 10 километров. Перед получением техники украинские военнослужащие шесть недель обучались в Германии, в частности проходили практические занятия по стрельбе и ночные упражнения.

Lynx KF41 имеет экипаж из трех человек и может перевозить до восьми пехотинцев. Машина весит около 44 тонн, а ее максимальная скорость составляет до 80 км/ч. В 2023 году 21-я бригада стала первым украинским подразделением, начавшим эксплуатировать шведские БМП CV90.

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