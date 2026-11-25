乌克兰第21独立机械化旅已接收首批新型德国Lynx KF41步兵战车。该部队计划将其用于运送军人、打击敌方步兵和轻装甲车辆，以及应对侵略国俄罗斯的无人机。

第18集团军宣布了这些车辆的到位。据The War Zone报道，此次交付是根据今年1月确认的、与德国制造商莱茵金属签署的协议进行的。文章中嵌入的一则帖文指出，首批包括五辆步兵战车，由德国政府资助。

可编程弹药

乌克兰版本的Lynx KF41配备双人Lance炮塔，装有一门30毫米自动炮，以及配备12.7毫米机枪的遥控武器站。该炮可使用可编程AHEAD弹药，其会在目标前方设定距离处爆炸并形成破片云。

在该旅发布的视频中，军人解释称，车载计算机决定炮弹的起爆距离。据他们称，打击一个目标时可使用五发齐射。AHEAD弹药也可在掩体后爆炸，这可能对打击步兵有用。

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The War Zone指出，在该车辆上看不到用于自主探测空中目标的雷达系统。该媒体认为，乘员组可能依靠光学和被动传感器搜寻无人机，或从外部系统获得目标指示。

新车辆与乘员组培训

第21旅军人表示，Lynx直接从德国工厂交付：其中一辆车的里程约为10公里。在接收装备前，乌克兰军人在德国训练了六周，其中包括实弹射击实践课程和夜间训练。

Lynx KF41的乘员组由三人组成，可运载最多八名步兵。该车重约44吨，最高速度可达80公里/小时。2023年，第21旅成为首个开始使用瑞典CV90步兵战车的乌克兰部队。

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