21. Samodzielna Brygada Zmechanizowana w Ukrainie otrzymała pierwszą partię nowych niemieckich bojowych wozów piechoty Lynx KF41. Jednostka planuje wykorzystywać je do transportu wojskowych, rażenia piechoty i lekko opancerzonych pojazdów przeciwnika, a także do zwalczania dronów państwa-agresora, Rosji.

O dostarczeniu pojazdów poinformował 18. Korpus Armijny. Jak pisze The War Zone, dostawa została zrealizowana w ramach umowy z niemieckim producentem Rheinmetall, potwierdzonej w styczniu. We wpisie osadzonym w artykule zaznaczono, że początkowa partia składała się z pięciu BWP i została sfinansowana przez rząd Niemiec.

Programowalna amunicja

Ukraińska wersja Lynx KF41 jest wyposażona w dwuosobową wieżę Lance z automatyczną armatą kalibru 30 mm oraz zdalnie sterowany moduł bojowy z karabinem maszynowym kalibru 12,7 mm. Armata może używać programowalnej amunicji AHEAD, która eksploduje w zadanej odległości przed celem i tworzy chmurę odłamków.

W nagraniu brygady wojskowi wyjaśnili, że komputer pokładowy określa odległość detonacji pocisków. Według nich do rażenia celu można zastosować salwę pięciu strzałów. Amunicja AHEAD może również eksplodować za osłoną, co może być przydatne przeciwko piechocie.

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The War Zone zauważa, że na pojeździe nie widać systemu radarowego do samodzielnego wykrywania celów powietrznych. Zdaniem publikacji załoga może polegać na czujnikach optycznych i pasywnych podczas poszukiwania dronów lub otrzymywać wskazanie celu z systemów zewnętrznych.

Nowe pojazdy i szkolenie załóg

Wojskowi z 21. Brygady poinformowali, że Lynxy dotarły bezpośrednio z fabryki w Niemczech: jeden z pojazdów miał przebieg około 10 kilometrów. Przed otrzymaniem sprzętu ukraińscy wojskowi szkolili się w Niemczech przez sześć tygodni, w tym odbywali praktyczne zajęcia ze strzelania i ćwiczenia nocne.

Lynx KF41 ma trzyosobową załogę i może przewozić do ośmiu żołnierzy piechoty. Pojazd waży około 44 ton, a jego prędkość maksymalna wynosi do 80 km/h. W 2023 roku 21. Brygada stała się pierwszą ukraińską jednostką, która rozpoczęła eksploatację szwedzkich bojowych wozów piechoty CV90.

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