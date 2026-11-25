由于各自发生技术故障，NASA暂停了“毅力号”火星车和“奥德赛号”火星轨道器的科学运行。“毅力号”出现通信问题，而“奥德赛号”仅剩两个正常运转的反作用飞轮，但航天器保持稳定姿态至少需要三个。Ars Technica对此进行了报道。

“毅力号”的通信问题

10月30日，“毅力号”火星车两台冗余UHF无线电发射机中的一台在启动时没有响应。系统自动切换至备用发射机，并使航天器进入安全模式。随后，位于加利福尼亚州的NASA喷气推进实验室专家确认，备用发射机的运行功率约为预期功率的一半。

该团队暂时停止使用两台UHF无线电设备，以确定故障原因并评估继续运行的安全性。目前，“毅力号”通过X波段直接向地球传输信号，但这种连接的速率明显低于通过轨道器中继数据时的速率。NASA希望先恢复备用无线电通道的运行，然后再处理主通道。团队希望在11月底前让火星车恢复科学工作。

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“奥德赛号”为保持姿态消耗肼燃料

11月初，“奥德赛号”的四个反作用飞轮之一停止转动。第一个飞轮早在2013年就已失效，因此该航天器只剩下两个正常运转的飞轮。由于没有三个可用飞轮，“奥德赛号”被迫使用肼发动机维持姿态。

航天器需要稳定姿态，才能将太阳能电池板朝向太阳，并将科学仪器朝向火星。在此次新故障发生前，“奥德赛号”的燃料储备已经有限，但在最低限度使用的情况下，至少可以运行至2028年底。现在，NASA估计肼燃料可能只够使用一到两个月。地面团队在解决反作用飞轮问题上已取得初步成功，但仍需进行额外测试，才能判断是否可以恢复其功能。

轨道器中继火星车数据

“奥德赛号”于2001年抵达火星轨道，是历史上运行时间最长的火星任务。它属于一组轨道器，NASA通过这些轨道器将“毅力号”和“好奇号”火星车的数据传回地球。NASA还计划根据一份价值7亿美元的合同，让蓝色起源参与为火星开发通信轨道器，但由于火箭实验室就招标结果提出抗议，该项目已被暂停。

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