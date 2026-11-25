在德国，以色列Elbit Systems的一家子公司与造船企业Thyssenkrupp Marine Systems签署合同，将为该国海军四艘新护卫舰供应电子战系统。该协议计划在五年内执行，其价值估计为数千万美元，《耶路撒冷邮报》报道。

系统能力

该系统结合了被动和主动电子战手段。其用于探测、识别和分析威胁，并进行电子自卫和电子攻击。

该设备可通过雷达辐射和通信信号识别敌方舰艇，干扰对手电子系统的运行，并应对导弹威胁。

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护卫舰建造计划

F128级护卫舰主要为反潜作战而开发。德国决定以116亿欧元采购八艘此类舰艇——这是Thyssenkrupp Marine Systems历史上最大的水面舰艇订单。

这些排水量约4000吨的舰艇计划用于反潜任务以及北约在波罗的海、北海、大西洋和高北地区开展的行动。TKMS应在2029年12月前交付首艘护卫舰，其余舰艇则应在2032年前交付。

此外，瑞典防务公司Saab获得了一份价值约7.88亿欧元的合同，为四艘护卫舰供应作战系统、传感器和复合材料结构。

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