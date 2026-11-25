NASA zawiesiła operacje naukowe łazika Perseverance oraz marsjańskiego orbitera Odyssey z powodu odrębnych usterek technicznych. Perseverance ma problemy z łącznością, a Odyssey ma już tylko dwa sprawne koła reakcyjne, choć do stabilnej orientacji statku potrzebne są co najmniej trzy. Poinformował o tym Ars Technica.

Problemy z łącznością Perseverance

30 października jeden z dwóch redundantnych nadajników radiowych UHF łazika Perseverance nie odpowiedział podczas włączania. System automatycznie przełączył się na nadajnik zapasowy i wprowadził statek w tryb bezpieczny. Później specjaliści z Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA w Kalifornii ustalili, że zapasowy nadajnik działa z około połową oczekiwanej mocy.

Zespół tymczasowo zaprzestał używania obu radiostacji UHF, aby ustalić przyczyny awarii i ocenić bezpieczeństwo ich dalszej eksploatacji. Obecnie Perseverance przesyła sygnały bezpośrednio na Ziemię przez pasmo X, ale prędkość takiego połączenia jest znacznie niższa niż podczas przekazywania danych przez orbitery. NASA chce najpierw przywrócić działanie zapasowego kanału radiowego, a następnie przejść do głównego. Zespół ma nadzieję przywrócić łazik do pracy naukowej do końca listopada.

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Odyssey zużywa hydrazynę na orientację

Na początku listopada jedno z czterech kół reakcyjnych Odyssey przestało się obracać. Pierwsze koło uległo awarii już w 2013 roku, dlatego statkowi pozostały tylko dwa sprawne. Bez trzech działających kół Odyssey jest zmuszony używać silników hydrazynowych do utrzymywania orientacji.

Stabilna orientacja jest potrzebna statkowi, aby kierować panele słoneczne ku Słońcu, a instrumenty naukowe ku Marsowi. Przed nową awarią Odyssey miał już ograniczone zapasy paliwa, jednak przy minimalnym użyciu mógł działać co najmniej do końca 2028 roku. Teraz, według szacunków NASA, hydrazyny może wystarczyć jedynie na jeden–dwa miesiące. Zespołom naziemnym udało się osiągnąć początkowy sukces w rozwiązaniu problemu z kołem reakcyjnym, lecz potrzebne są dodatkowe testy, aby stwierdzić, czy można je przywrócić do działania.

Orbitery przekazują dane z łazików

Odyssey dotarł na orbitę Marsa w 2001 roku i jest najdłużej działającą misją marsjańską w historii. Należy do grupy orbiterów, za pośrednictwem których NASA przekazuje na Ziemię dane z łazików Perseverance i Curiosity. NASA planowała również zaangażować Blue Origin w budowę orbitera telekomunikacyjnego dla Marsa w ramach kontraktu o wartości 700 mln dolarów, jednak projekt wstrzymano z powodu protestu Rocket Lab dotyczącego wyników przetargu.

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