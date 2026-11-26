Американские компании получают около $166 млрд возвратов пошлин и направляют часть этих средств на премии сотрудникам и руководителям. Как сообщает Fortune, по меньшей мере девять публичных компаний раскрыли информацию об использовании возвратов на бонусы. При этом потребители частично оплачивали повышение цен из-за пошлин.

Среди таких компаний — владелец сетей T.J. Maxx и Marshalls, TJX, производитель товаров для гольфа Acushnet, которому принадлежит бренд Titleist, а также производитель инструментов Stanley Black & Decker. TJX зарезервировала $167 млн из $463 млн возвращенных средств на стимулирующие выплаты и премии сотрудникам, не входящим в руководство. За последний финансовый год компания заработала $5,5 млрд.

Acushnet сообщила, что направит около $12 млн из $45,8 млн возвратов пошлин на стимулирующее вознаграждение. Согласно базе данных возвратов ProPublica, Stanley Black & Decker должна получить не менее $298 млн, однако не уточнила, какую сумму может направить на бонусы.

Возвраты после решения Верховного суда

В феврале 2025 года президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за незаконного поступления наркотиков в страну и ввел пошлины в отношении Мексики, Канады и Китая. Примерно два месяца спустя он объявил еще одно чрезвычайное положение из-за торгового дефицита США и установил пошлины почти для всех торговых партнеров страны.

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Оба пакета пошлин основывались на Законе о международных чрезвычайных экономических полномочиях. 20 февраля Верховный суд США решением 6:3 постановил, что этот закон не предоставляет президенту полномочий вводить пошлины. По состоянию на август Служба таможенного и пограничного контроля США выплатила более $115 млрд возмещений.

Иски покупателей и компенсации клиентам

К концу июля покупатели подали более 100 предложенных коллективных исков, добиваясь доли возвращенных средств. Среди компаний, против которых поданы иски, — Walmart, Target, Nike и Lululemon. Юрист по международной торговле Адамс Ли отметил, что потребителям будет сложно доказать юридическое право на компенсацию, если оно не было предусмотрено условиями продажи или контрактами.

Некоторые компании все же предлагают клиентам компенсации. UPS и FedEx создали порталы для подачи заявок на возврат средств. Burlington Stores, получившая около $55 млн, заявила, что использует эти деньги для возвращения ценности покупателям и не направит их на премии.

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