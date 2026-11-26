Amerykańskie firmy otrzymują około 166 mld dolarów zwrotów ceł, a część tych środków przeznaczają na premie dla pracowników i kadry kierowniczej. Jak podaje Fortune, co najmniej dziewięć spółek publicznych ujawniło informacje o wykorzystaniu zwrotów na premie. Jednocześnie konsumenci częściowo ponosili koszty wyższych cen spowodowanych cłami.

Wśród tych firm są TJX, właściciel sieci T.J. Maxx i Marshalls, producent artykułów golfowych Acushnet, do którego należy marka Titleist, a także producent narzędzi Stanley Black & Decker. TJX zarezerwował 167 mln dolarów z 463 mln dolarów zwróconych środków na wypłaty motywacyjne i premie dla pracowników niebędących członkami kadry kierowniczej. W ostatnim roku finansowym firma zarobiła 5,5 mld dolarów.

Acushnet poinformował, że około 12 mln dolarów z 45,8 mln dolarów zwrotów ceł przeznaczy na wynagrodzenia motywacyjne. Według bazy zwrotów ProPublica Stanley Black & Decker ma otrzymać co najmniej 298 mln dolarów, ale nie sprecyzował, jaką kwotę może przeznaczyć na premie.

Zwroty po orzeczeniu Sądu Najwyższego

W lutym 2025 roku prezydent Donald Trump ogłosił stan nadzwyczajny z powodu nielegalnego napływu narkotyków do kraju i nałożył cła na Meksyk, Kanadę i Chiny. Około dwa miesiące później ogłosił kolejny stan nadzwyczajny z powodu deficytu handlowego USA i ustanowił cła wobec niemal wszystkich partnerów handlowych kraju.

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Oba pakiety ceł opierały się na ustawie o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych. 20 lutego Sąd Najwyższy USA stosunkiem głosów 6:3 orzekł, że ustawa ta nie daje prezydentowi uprawnień do nakładania ceł. Według stanu na sierpień amerykańska Służba Celna i Ochrony Granic wypłaciła ponad 115 mld dolarów zwrotów.

Pozwy kupujących i rekompensaty dla klientów

Do końca lipca kupujący złożyli ponad 100 proponowanych pozwów zbiorowych, domagając się części zwróconych środków. Wśród firm, przeciwko którym wniesiono pozwy, są Walmart, Target, Nike i Lululemon. Prawnik ds. handlu międzynarodowego Adams Lee zaznaczył, że konsumentom będzie trudno udowodnić prawo do rekompensaty, jeśli nie przewidywały go warunki sprzedaży lub umowy.

Niektóre firmy mimo to oferują klientom rekompensaty. UPS i FedEx utworzyły portale do składania wniosków o zwrot środków. Burlington Stores, który otrzymał około 55 mln dolarów, oświadczył, że wykorzysta te pieniądze, aby zwrócić wartość kupującym, i nie przeznaczy ich na premie.

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