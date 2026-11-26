美国公司正获得约1660亿美元的关税退款，并将其中一部分用于向员工和管理人员发放奖金。据《财富》报道，至少九家上市公司披露了将退款用于奖金的信息。与此同时，消费者部分承担了关税导致的价格上涨。

这些公司包括T.J. Maxx和Marshalls连锁店的所有者TJX、拥有Titleist品牌的高尔夫用品制造商Acushnet，以及工具制造商Stanley Black & Decker。TJX从4.63亿美元的退款中预留了1.67亿美元，用于向非管理层员工发放激励性薪酬和奖金。该公司在最近一个财年赚取了55亿美元。

Acushnet表示，将把4580万美元关税退款中的约1200万美元用于激励性报酬。根据ProPublica的退款数据库，Stanley Black & Decker将获得至少2.98亿美元，但未说明可能有多少资金会用于奖金。

最高法院裁决后的退款

2025年2月，特朗普总统因非法毒品流入美国宣布紧急状态，并对墨西哥、加拿大和中国征收关税。约两个月后，他又因美国贸易逆差宣布另一项紧急状态，并对该国几乎所有贸易伙伴设定关税。

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这两套关税措施均依据《国际紧急经济权力法》。2月20日，美国最高法院以6比3裁定，该法律未赋予总统征收关税的权力。截至8月，美国海关和边境保护局已支付超过1150亿美元的退款。

买家诉讼与客户补偿

截至7月底，买家已提起逾100宗拟议集体诉讼，要求获得部分退款资金。被提起诉讼的公司包括沃尔玛、塔吉特、耐克和露露乐蒙。国际贸易律师亚当斯·李指出，如果销售条款或合同中没有规定，消费者将难以证明自己拥有获得补偿的合法权利。

一些公司仍在向客户提供补偿。UPS和FedEx已创建门户网站，供客户提交退款申请。获得约5500万美元的Burlington Stores表示，将利用这笔钱回馈购物者，而不会将其用于奖金。

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