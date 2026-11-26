Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в матче Кубка НБА, в котором «Филадельфия Севенти Сиксерс» победила «Майами Хит» со счётом 111:104. В возрасте 41 года он побил собственный рекорд лиги как самый возрастной игрок, оформивший трипл-дабл, сообщает Sky Sports News.

Джеймс завершил игру с 25 очками, 12 результативными передачами и 10 подборами. В первой половине он набрал 14 очков подряд, в том числе реализовал три трёхочковых броска. Тайриз Макси добавил «Филадельфии» 30 очков, а Яннис Адетокунбо набрал 32 очка и сделал 14 подборов за «Майами».

«Филадельфия» провела второй матч подряд без Джоэла Эмбиида, который пропустил игру из-за болезни. В конце второй четверти команда также потеряла Джейлена Брауна из-за проблем с левым подколенным сухожилием. Победа прервала серию «Майами» из семи выигрышей и довела баланс «Севенти Сиксерс» в сезоне до 15–4.

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Дюрант преодолел отметку в 33 000 очков

Кевин Дюрант стал пятым баскетболистом в истории НБА, набравшим не менее 33 000 очков за карьеру. До него этого рубежа достигли Джеймс, Карим Абдул-Джаббар, Карл Мэлоун и Коби Брайант.

38-летний Дюрант достиг отметки в матче, где «Хьюстон Рокетс» обыграли «Финикс Санз» со счётом 116:104. Он набрал 20 очков, реализовал семь из 15 бросков с игры и сделал 10 подборов. Трёхочковый бросок за 46,3 секунды до большого перерыва принёс ему историческое достижение.

Второе место по скорости

Дюрант стал вторым по скорости игроком, достигшим 33 000 очков: ему понадобилось на четыре матча больше, чем Джеймсу. Также он отстаёт от Брайанта в списке самых результативных игроков в истории лиги чуть более чем на 600 очков.

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