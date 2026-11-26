勒布朗·詹姆斯在一场NBA杯比赛中拿到三双，费城76人以111比104击败迈阿密热火。41岁的他打破了自己保持的联盟最年长三双球员纪录，天空体育新闻报道。

詹姆斯全场得到25分、12次助攻和10个篮板。上半场，他连续得到14分，其中命中3记三分球。泰瑞斯·马克西为费城贡献30分，而扬尼斯·阿德托昆博为迈阿密得到32分和14个篮板。

费城连续第二场比赛缺少乔尔·恩比德，他因病缺席。第二节末，球队还因杰伦·布朗左腿筋出现问题而失去他。这场胜利终结了迈阿密的七连胜，并将76人本赛季战绩提升至15胜4负。

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杜兰特突破33,000分大关

凯文·杜兰特成为NBA历史上第五位职业生涯至少得到33,000分的篮球运动员。在他之前，詹姆斯、卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔、卡尔·马龙和科比·布莱恩特都达到过这一里程碑。

38岁的杜兰特在休斯敦火箭以116比104战胜菲尼克斯太阳的比赛中达到这一里程碑。他得到20分，15次投篮命中7次，并抢下10个篮板。上半场结束前46.3秒命中的一记三分球为他带来了这一历史性成就。

达到这一里程碑速度第二快

杜兰特成为第二快达到33,000分的球员：他比詹姆斯多用了4场比赛。他在联盟历史得分榜上也只落后布莱恩特600多分。

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