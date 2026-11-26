LeBron James zanotował triple-double w meczu Pucharu NBA, w którym Philadelphia 76ers pokonali Miami Heat 111:104. W wieku 41 lat pobił własny rekord ligi jako najstarszy zawodnik, który zanotował triple-double, informuje Sky Sports News.

James zakończył mecz z 25 punktami, 12 asystami i 10 zbiórkami. W pierwszej połowie zdobył 14 punktów z rzędu, w tym trafił trzy rzuty za trzy punkty. Tyrese Maxey zdobył dla Philadelphii 30 punktów, a Giannis Antetokounmpo zanotował 32 punkty i 14 zbiórek dla Miami.

Philadelphia rozegrała drugi mecz z rzędu bez Joela Embiida, który opuścił spotkanie z powodu choroby. Pod koniec drugiej kwarty zespół stracił także Jaylena Browna z powodu problemów z lewym ścięgnem podkolanowym. Zwycięstwo przerwało serię siedmiu wygranych Miami i poprawiło bilans 76ers w sezonie do 15–4.

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Durant przekroczył granicę 33 000 punktów

Kevin Durant został piątym koszykarzem w historii NBA, który zdobył co najmniej 33 000 punktów w karierze. Przed nim ten próg osiągnęli James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone i Kobe Bryant.

38-letni Durant osiągnął ten wynik w meczu, w którym Houston Rockets pokonali Phoenix Suns 116:104. Zdobył 20 punktów, trafił siedem z 15 rzutów z gry i zebrał 10 piłek. Rzut za trzy punkty na 46,3 sekundy przed przerwą zapewnił mu historyczne osiągnięcie.

Drugie miejsce pod względem szybkości

Durant został drugim najszybszym zawodnikiem, który dotarł do 33 000 punktów: potrzebował o cztery mecze więcej niż James. Traci również nieco ponad 600 punktów do Bryanta na liście najskuteczniejszych zawodników w historii ligi.

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