Jak podaje TechCrunch, dyrektor generalny Microsoftu Satya Nadella powiedział podczas szczytu The New York Times Dealbook, że upowszechnienie agentów AI może zmienić ekonomię internetu oraz modele biznesowe firm zależnych od reklamy i ruchu generowanego przez ludzi.

Przejście na modele transakcyjne

Nadella porównał możliwe przejście do internetu z agentami AI ze zmianą, która nastąpiła podczas przechodzenia od portali internetowych takich jak Yahoo do wyszukiwarek takich jak Google. Jego zdaniem takie przejście może zmienić to, które firmy będą płacić innym za ruch i transakcje.

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Zasugerował, że agregatorzy, których model był zaprojektowany z myślą o ruchu internetowym generowanym przez ludzi, mogą stanąć w obliczu redystrybucji ról na rynku. Firmy, które zarabiały na reklamie dzięki uwadze odbiorców, jego zdaniem będą musiały skupić się na płatności za kliknięcie albo na modelach transakcyjnych.

Przykład Amazon i Shopify

Podczas rozmowy wspomniano o Amazonie, który blokuje agentom AI dostęp do swojej strony detalicznej, nie pozwalając im przeglądać katalogu i dokonywać zakupów w imieniu użytkowników. Nadella zasugerował, że w takiej sytuacji inna platforma handlowa, w tym Shopify, mogłaby umożliwić agentom dostęp i zyskać przewagę. Jego zdaniem firma, która nie zaakceptuje wykorzystania agentów, może ustąpić miejsca konkurentom, a przedsiębiorstwa związane z określonym modelem będą musiały szybko dostosować się do zmian.

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