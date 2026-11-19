据TechCrunch报道，微软首席执行官萨提亚·纳德拉在《纽约时报》Dealbook峰会上表示，AI智能体的普及可能改变互联网经济，以及依赖广告和人类生成流量的公司商业模式。

转向交易模式

纳德拉将向拥有AI智能体的互联网转变，比作从Yahoo等网络门户转向Google等搜索引擎时发生的变化。他表示，这种转变可能改变哪些公司将为流量和交易向其他公司付费。

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他认为，商业模式是为人类网络流量设计的聚合平台，可能面临市场角色的重新分配。他说，依靠受众注意力从广告中获利的公司，将不得不转向按点击付费或交易模式。

Amazon和Shopify的例子

谈话中提到了Amazon，该公司阻止AI智能体访问其零售网站，不允许它们浏览商品目录并代表用户进行购买。纳德拉认为，在这种情况下，另一家电商平台，尤其是Shopify，可能允许智能体访问并获得优势。他认为，不接受使用智能体的公司可能会让位于竞争对手，而依附于某一特定模式的企业将不得不迅速适应变化。

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