По данным TechCrunch, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла на саммите The New York Times Dealbook заявил, что распространение ИИ-агентов может изменить экономику интернета и бизнес-модели компаний, зависящих от рекламы и трафика, создаваемого людьми.

Переход к транзакционным моделям

Наделла сравнил возможный переход к интернету с ИИ-агентами с изменением, которое произошло при переходе от веб-порталов вроде Yahoo к поисковым системам вроде Google. По его словам, такой переход может изменить, какие компании будут платить другим за трафик и транзакции.

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Он предположил, что агрегаторы, чья модель была рассчитана на человеческий веб-трафик, могут столкнуться с перераспределением ролей на рынке. Компаниям, которые зарабатывали на рекламе благодаря вниманию аудитории, по его словам, придется ориентироваться на оплату за клик или на транзакционные модели.

Пример Amazon и Shopify

Во время разговора упомянули Amazon, которая блокирует доступ ИИ-агентов к своему розничному сайту, не позволяя им просматривать каталог и совершать покупки от имени пользователей. Наделла предположил, что в такой ситуации другая торговая платформа, в частности Shopify, могла бы разрешить агентам доступ и получить преимущество. По его мнению, компания, которая не примет использование агентов, может уступить конкурентам, а бизнесам, привязанным к определенной модели, придется быстро приспосабливаться к изменениям.

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