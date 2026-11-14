Starship вывел на орбиту 26 спутников Starlink V3 — Ars Technica

13 ноября компания SpaceX провела со Starbase в штате Техас, США, 15-й испытательный полет Starship и вывела на низкую околоземную орбиту 26 спутников Starlink V3. Это был второй полет Starship на низкую околоземную орбиту, сообщает Ars Technica.

Спутники на орбите

Первая ступень отделила верхнюю ступень над Мексиканским заливом. После этого верхняя ступень Starship включила двигатели Raptor и вышла на номинальную орбиту.

Примерно через 40 минут после старта корабль выпустил 26 спутников через узкий люк в нижней части аппарата. Все спутники успешно достигли орбиты и должны с помощью бортовой тяги повысить ее. Их солнечные панели после полного развертывания достигают 60 метров в длину.

Первая ступень не вернулась в Starbase

Во время возвращения первую ступень не направили к комплексу Starbase для захвата стартовой башней. Из-за неуточненной проблемы аппарат получил команду отклониться к Мексиканскому заливу, где взорвался.

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SpaceX рассчитывала вернуть этот ускоритель, восстановить его и использовать повторно. Компания ранее уже сажала и повторно запускала ускорители Starship, но еще не делала этого с новейшей третьей версией системы.

Следующим этапом миссии может стать возвращение верхней ступени Starship в Starbase в субботу, 14 ноября. Для этого аппарат должен пройти проверки на орбите и во время входа в атмосферу. Если они будут успешными, возвращение планировалось примерно на 15:15 по местному времени в Техасе, или 21:15 UTC. В противном случае корабль могут свести с орбиты над океаном.

Для этого полета SpaceX также внесла изменения в теплозащитное покрытие корабля. Компания установила дополнительные механизмы крепления плиток в зонах с наибольшим риском их отпадания и применила на значительной части теплозащиты изогнутые плитки, которые должны уменьшать нагрев в промежутках между ними.

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